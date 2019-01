SiFà - La nostra intervista a Paolo Ghinolfi

quattroruote

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Nata nel 2012 dallesperienza di(Società italiana flotte aziendali) è una società di noleggio veicoli di BPER Banca, capogruppo della BPER (già Banca popolare dellEmilia Romagna) presente oggi in 18 regioni con 1.200 filiali, 12 mila dipendenti e oltre due milioni di clienti. Ecco laallamministratore delegatoChe bilancio del 2018 potete tracciare per la vostra azienda? Abbiamo confermato anche nel 2018 ottime performance di crescita, rafforzando laimmagine di operatore affidabile e innovativo nel settore del noleggio a lungo termine di veicoli e flotte aziendali. Per rispondere ai bisogni dei clienti abbiamo implementato nuovi servizi e nuovi concetti di mobilità, con un focus particolare sulla connessione costante tra cliente, automobile e società di noleggio. Siamo cresciuti molto nellofferta di veicoli commerciali fino ...