La Supercoppa dell’ipocrisia | in Arabia Saudita le donne solo in alcuni settori dello

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Juventus-Milan Juventus-Milan,Italiana da giocare in. Oggi la GazzettaSport racconta la storia di questa partita in maniera completa, così com’è: da una parte i 50mila biglietti già venduti, dall’altra il piccolo dettaglio dei diritti fondamentali degli individui non proprio rispettati. Anzi, siamo precisi: i diritti fondamentali delleRicostruiamo: il 16 gennaio si sfidano bianconeri e rossoneri per il trofeo che chiude idealmente la scorsa stagione. Si gioca a Gedda, città dell’. Uno dei paesi “meno liberi” del mondo, in cui il rispetto dei diritti fondamentali degli individui è tra i più incerti. Non èla questione religiosa declinata al femminile, basta rileggere la vicenda del giornalista Khashoggi.C’è anche questo nel pezzo della Gazzetta, firmato da Marco Iaria: «L’omicidio di ...