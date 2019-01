Globe Soccer Awards 2018 | trionfa Ronaldo | Sogno di vincere con la Juve

Globe Soccer : CR7 miglior giocatore : A CR7, che ha superato nel voto finale i due francesi campioni del mondo, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, è andato anche il premio per il miglior gol dell'anno che, ovviamente, è la mirabolante ...

Globe Soccer Awards - il grande assente è Ronaldinho : Le stelle del calcio illluminano il cielo di Dubai, ma tra i fenomeni del mondo del pallone manca un nome : Ronaldinho ! Eh già, il brasiliano è rimasto in patria, si guarderà tutto in tv, come noi comuni mortali, ma non per sua volontà. Figuriamoci se il geniale fantasista ...

Ai Globe Soccer Awards trionfo per Cristiano Ronaldo : Terza volta in carriera per Cristiano Ronaldo. Il marziano della Juventus ha infatti vinto per la terza volta in carriera

Calcio - Globe Soccer Awards : Ronaldo miglior giocatore : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Globe Soccer Awards – Cristiano Ronaldo show! Per CR7 ‘Best player’ e ‘Gol dell’anno’ : tutti i premi e i relativi vincitori : Ai Globe Soccer Awards brilla la stella di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese si aggiudica i premi come ‘Miglior giocatore’ e ‘Gol dell’anno’. Tanti riconoscimenti in casa Juventus, ma la miglior squadra è l’Atletico Madrid Il top del calcio mondiale si riunisce a Dubai per i ‘Globe Soccer Awards‘, la cerimonia di premiazione che, come da slogan, “onora le leggende“. Il ...

Globe Soccer Awards - CR7 fa doppietta : miglior giocatore e gol : In attesa di poter festeggiare i primi successi sul campo con la Juventus, Cristiano Ronaldo celebra l’ennesimo trionfo personale. Il portoghese, reduce dalla delusione per non avere conquistato il premio Fifa di ‘giocatore dell’anno’ e il ‘Pallone d’Oro’, ha ottenuto a Dubai il riconoscimento come miglior calciatore del 2018 ai Globe Soccer Awards. Per CR7 […] L'articolo Globe Soccer Awards, CR7 ...

Globe Soccer premia Cristiano Ronaldo : 'In rovesciata il mio gol perfetto' : Tutti quelli che conoscono questo sport sanno quanto sia difficile segnare, io ne ho fatti circa 700 e credo che questo sia stato veramente il più bello. Ora però voglio vincere tutto con la Juve', ...

Globe Soccer Awards 2018 - tutti i vincitori : Cristiano Ronaldo - miglior giocatore e gol dell’anno : Oggi sono stati assegnati i Globe Soccer Awards, prestigioso riconoscimento calcistico che completa il Grande Slam insieme a Pallone d’Oro, Fifa World Player e Golden Foot (la Scarpa d’Oro). I vari riconoscimenti sono stati assegnati oggi a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dove campioni del presente e del passato, votati da colleghi, allenatori e giornalisti, sono stati insigniti dell’ambito premio. Spicca il gol dell’anno, la ...

Globe Soccer Awards - CR7 miglior giocatore. La sua rovesciata è il gol dell'anno : della Francia Campione del Mondo ritira il premio battendo i rivali Allegri, Simeone, Klopp, Deschamps e Zidane miglior agente dell'anno - Jorge Mendes Sale sul palco Cristiano Ronaldo, questa volta ...