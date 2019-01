Calciomercato Udinese | i possibili acquisti e cessioni di gennaio Davide Nicola

oasport

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Sicuramente la sessione invernale disarà molto utile all’, che al momento veleggia con cinque punti di margine sulla zona retrocessione, ma se con l’arrivo dii problemi in difesa sembrano essere diminuiti, in avanti i friulani continuano a segnare poco.Proprio per questi motivi, secondo tutto.it, i primi rinforzi per i bianconeri potrebbero rispondere a dei calciatori che il tecnico dei friulani ha già allenato a Crotone nella stagione della gran rimonta salvezza. Per l’attacco si starebbe pensando a bomber Falcinelli, o in alternativa a Trotta, mentre per la mediana si potrebbe arrivare a Rohden.Falcinelli al momento è accasato al Bologna, ed è dunque uno degli attaccanti di una diretta concorrente per la salvezza al momento, anche se i fasti con i pitagorici, quando segnò 13 reti in A sono lontani, tanto che nel ...