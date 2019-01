Borse in rosso | pesa il taglio delle stime di Apple A Piazza Affari giù St

In rosso Piazza Affari e le altre Borse europee : Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . A pesare sul sentiment l'annuncio di Apple che ha abbassato le stime sul fatturato del primo trimestre dell'anno L'...

Revenue warning di Apple trascina in rosso Borse asiatiche : Si muovono in rosso i mercati dell'area Asia-Pacifico. Pesa il Revenue warning di Apple, che si è sommato ai timori sul rallentamento dell'economia globale e dell'indebolimento dei profitti. Ieri Apple ha tagliato le previsioni di vendita, per la prima volta dal 2007, anche per il rallentamento in Cina. L'annuncio a sorpresa di Apple ha ...

Borse asiatiche in rosso. Pesano la Cina e le vendite di iPhone : Altra giornata difficile per i mercati asiatici, zavorrati dalla frenata dell'economia cinese e dall'allarme lanciato da Apple sulle vendite di iPhone nella più grande economia asiatica

Borse in rosso - Milano lima le perdite : Mercati. Avvio negativo anche a Wall Street, in questa prima seduta del 2019 all'insegna dei ribassi: il Dow Jones e il Nasdaq perdono oltre un punto. Sui mercati di tutto il mondo pesano le incertezze, le aspettative economiche negative, sia asiatiche, in particolare cinesi, sia relative al Vecchio Continente. Le Borse europee dunque restano in rosso, anche se limano un ...

Borse Europa - inizio anno in profondo rosso : Le Borse europee hanno iniziato l'anno nuovo in netto calo, a causa dei timori sulla crescita globale, sulle guerre commerciali, sull'aumento dei tassi di interesse e sull'instabilità politica negli Stati Uniti.

Borse europee : debutto in rosso nel 2019 - : Partono male i principali listini del vecchio continente con Milano, Francoforte, Londra e Parigi che aprono in negativo. Giù anche i mercati asiatici e i future di Wall Street

Borse asiatiche - prima seduta dell'anno in rosso in scia dati cinesi : prima seduta dell'anno all'insegna delle difficoltà per le borsa asiatiche , che chiudono le contrattazioni in rosso, dopo alcuni deludenti dati cinesi . Anche la performance dell'anno di Wall Street ...

Borse europee in rosso. Milano e Francoforte chiuse per festività : I mercati temono il rallentamento dell'economia globale, spostando l'attenzione dall'azionario ai beni rifugio. In aumento la liquidità. Da tre giorni è scattato lo Shutdown negli Stati Uniti, ovvero ...

In rosso le Borse europee orfane di Milano e Francoforte : Teleborsa, - Avvio negativo per le principali borse europee , orfane di Piazza Affari rimasta chiusa per le festività natalizie. Porte chiuse anche a Francoforte. Le piazze di Londra, Parigi e Madrid, ...

Piazza Affari parte in rosso con le altre Borse. Preoccupa economia globale : Elemento che va ad aggiungersi alle decisioni della Fed sui tassi, al crollo del prezzo del petrolio ed ai timori di una frenata dell'economia mondiale. Unica nota positiva degli ultimi giorni l'...

Germania : indice IFO in frenata più del previsto. Borse in rosso : Nuovi segnali di incertezza per l'economia tedesca sono arrivati questa mattina dall'indice IFO che a dicembre a segnato un calo maggiore del previsto. L'indice sulla fiducia delle imprese tedesche nel mese in corso si è attestato a ...

Borse in rosso - spread a 270 : A Piazza Affari i titoli peggiori sono legati al mondo dell'auto, con il forte calo delle immatricolazioni in Europa, e al settore bancario. Brembo cede il 3,10%, Ubi banca quasi tre punti e Cnh ...