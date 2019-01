Bimba morta sugli sci | Procura Torino | quattro indagati

Bimba morta sciando in Valsusa - quattro indagati : un anno fa coinvolti in un caso simile : Sono quattro gli indagati per la morte di Camilla Compagnucci, la Bimba di 9 anni morta mentre sciava in Valsusa. Secondo le prime informazioni si tratta di dirigenti, ex dirigenti e tecnici della società di gestione dell'impianto, la Sestrieres Spa. L'ipotesi è di omicidio colposo. Solo pochi mesi fa un altro fascicolo era stato aperto a carico delle stesse persone, per un fatto analogo: a gennaio 2018 un uomo, Giovanni ...

La disperazione del papà di Camilla - Bimba morta sulla neve : senza barriere sarebbe viva : Non si dà pace Francesco Compagnucci, il papà di Camilla, la bimba di 9 anni deceduta ieri, mercoledì 2 gennaio, sulla pista del Sestriere dopo un grave incidente sugli sci. L'uomo, distrutto dal dolore, ha puntato il dito contro la barriera frangivento. Un anno fa, nello stesso punto, era morto un ragazzo di 31 anni, Giovanni Bonaventura. Il tragico incidente Camilla, originaria di Roma, amava la neve e adorava sciare. Con il padre era arrivata ...

Bimba morta sugli sci - la disperazione del papà : "Colpa del frangivento" : Camilla ha perso la vita sciando, a soli 9 anni, sotto gli occhi del padre. La piccola ha perso il controllo degli sci, è finita fuori pista e si è schiantata contro una barriera frangivento di una pista di Sauze d"Oulx, in Val Susa. I soccorsi sono stati immediati, ma inutili: è morta pochi minuti dopo il suo arrivo in ospedale per arresto cardiocircolatorio e un forte trauma toracico.E ora suo papà non si dà pace: "Se solo non ci fossero state ...

Bimba morta sciando in Valle di Susa : "Senza quel frangivento Camilla sarebbe ancora viva. Era felice e brava nello sci" : Drammatico episodio sulle piste da sci a Sauze d'Oulx (Torino), in alta Valle di Susa, dove Camilla Compagnucci, bambina di 9 anni appena, ha perso la vita andandosi a schiantare contro una barriera frangivento sulla pista "Imbuto" del comprensorio della Via Lattea dopo aver perso il controllo degli sci. Trasportata all'Ospedale Regina Margherita di Torino in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico, è morta poco ...

