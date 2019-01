Auto elettriche | vendite record in Norvegia

Auto elettriche - in Norvegia è boom di vendite : Il 2018 ha registrato sul mercato norvegese un crollo di vendite dei veicoli a gasolio e a benzina, legato anche a una politica nazionale fortemente orientata a incentivare il cambio delle ...

Norvegia al top nel mondo per il numero di vendite di Auto elettriche : La Norvegia concede grandi agevolazioni fiscali per le auto elettriche come parte di una politica di riduzione delle emissioni.

Auto : Volkswagen pensa alle colonnine mobili per ricaricare le elettriche : Dopo Hyundai e le impronte digitali per sbloccare l’Auto anche Volkswagen si ispira agli smartphone e presenta il “power bank” per Auto elettriche. Si tratta proprio di questo, stazioni di ricarica mobili che, grazie ad un progetto pilota per il quale sono stati stanziati 10 milioni di euro, inizieranno ad essere installate a partire dal primo semestre del 2019 a Wolfsburg, sede generale di Volkswagen, e in altre grandi città l’anno ...

Fisco - tutte le novità del 2019 : dai condoni agli sconti per le Auto elettriche : Dallo sconto per l'acquisto dell'auto elettrica alle zero tasse previste per le vecchie cartelle sotto i 1.000 euro. Dalla A alla Zeta il Fisco promette molte novità per il 2019, con alcune modifiche ...

Auto elettriche : in Olanda torppa velocità e fioccano le multe : Olanda, un Paese simbolo, con una qualità di vita elevata e un senso civico esteso. Quella stessa Olanda all'avanguardia delle trasformazioni sociali , tra le primissime votate all'integrazione in ...

Auto elettriche : accordo Renault-Jmcg : accordo tra il gruppo Renault e Jmcg nel settore dei veicoli elettrici sul mercato cinese. Lo annunciano i due costruttori Automobilistici in una n...

Tesla annuncia colonnine per le Auto elettriche in tutta Europa nel 2019 : Elon Musk svela il progetto di Supercharger: i suoi veicoli potranno viaggiare senza problemi di autonomia. Ma i nuovi standard potrebbero aprire prospettive anche alle vetture green di altri marchi

Le 10 Auto elettriche più attese del 2019 : Non ci sono dubbi, il 2019 sarà l'anno delle auto elettriche. Sono davvero tanti i modelli attesi sul mercato, di vare dimensioni e con prezzi per tutte le tasche. Dai grandi SUV premium alle compatte per la città, passando per i crossover di medie dimensioni, ce n'è davvero per tutti i gusti. Dopo anni di listini immobili e novità col contagocce, dunque, molte case automobilistiche si apprestano a lanciare i primi prodotti a emissioni zero, ...

Ecobonus - le regole definitive : le Auto elettriche e ibride con gli incentivi : Premiate fino a 6.000 euro le macchine a bassa emissione (fino a 70 g/km di CO2) che non superano i 50 mila euro Iva esclusa. Quindi niente Tesla e le altre ecologiche di superlusso

Auto elettriche - Solo una su cinque è comprata dai privati : Obiettivamente 6 mila euro non sono pochi. Anche se, in percentuale, saranno molto diluiti, per esempio, rispetto ai 5 mila euro di cui molti acquirenti di Auto a metano, grazie alla rottamazione, beneficiarono nel 2009, ultimo anno della tornata di incentivi 2007-2009 varata dallallora governo Prodi. Diversamente da quanto accadde dieci anni or sono, però, ad approfittare del bonus previsto dallemendamento alla legge di bilancio per le Auto ...

Enel e Formula E - l'innovazione tutta italiana nelle ricariche rapide per le Auto elettriche : La prima storica tappa dei mondiali di Formula E a Roma ha segnato un momento epocale per l'evoluzione tecnologica del settore elettrico applicato all'automobilismo. Dietro lo spettacolo dei bolidi ...

Manovra - Dell'Orco : 6 mila euro per Auto elettriche e 5 mln per colonnine ricarica : Si continua a parlare di ecotassa , parte integrante della Manovra . Secondo le ultime dichiarazioni di Michele Dell'Orco , Sottosegretario delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarebbe pronta la "...

Ecobonus per le elettriche : ecco quali Auto ne beneficeranno [FOTO] : ecco una carrellata della auto elettriche più interessanti che usufruirebbero dell’incentivo economico per l’acquisto Se il Governo dovesse confermare l’Ecobonus per le elettriche, con un incentivo economico per l’acquisto di un modello nuovo pari a 6.000 euro, il mercato delle vetture a zero emissioni potrebbe subire un’impennata. Cerchiamo quindi di capire quali sono i modelli più appetibili dotati di trazione elettriche che potrebbero ...