Tifoso morto | Da Ros sarà sentito da pm

Tifoso morto - Infantino "leggi più dure" : ANSA, - ROMA, 2 GEN - "E' inconcepibile che ancora si possa morire per una partita di calcio. Leggi dure, andare a cercare i violenti uno per uno, e metterli dentro. Come fece la Thatcher in ...

Tifoso morto - arrestato capo ultrà InterPer il "Rosso" ipotizzato anche l'omicidio : Marco Piovella, soprannominato "il Rosso", è uno dei leader della Curva, in particolare dei Boys SAN.

Tifoso morto : arrestato capo ultrà Inter : 11.34 E' Marco Piovella il capo ultras della curva dell'Inter arrestato nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri avvenuti prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre scorso. Nato a Pavia nel 1984 Piovella, soprannominato "il rosso" è uno dei leader della "Curva Nord",specificatamente dei "Boys S.A.N.", e responsabile delle coreografie da anni. Il 29 dicembre Piovella si era recato in questura dopo che era stato indicato da Luca Da Ros,uno ...

Tifoso morto - arrestato il capo ultras dell’Inter Marco Piovella per gli incidenti del 26 dicembre : Un capo ultras della curva dell’Inter è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta sugli scontri avvenuti prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre. L’arresto è stato disposto su richiesta della Digos della Questura e della procura di Milano sulla base degli elementi raccolti negli ultimi giorni di indagini e di interrogatori. L'articolo Tifoso morto, arrestato il capo ultras dell’Inter Marco Piovella per gli incidenti del 26 ...

Tifoso morto - indagato il fondatore dei Viking : alle spalle 12 anni di carcere e 5 daspo : Tra gli indagati per gli scontri del 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli, a Milano, in cui ha trovato la morte un ultrà del Varese, Daniele Belardinelli, c'è anche uno...

Scontri Inter-Napoli - il gip convalida l'arresto dei tre ultras : "Tifoso morto dopo la rissa" : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l’arresto dei tre ultras dell’Inter in relazione all’assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni,

Tifoso morto - confermati i 3 arresti. Il Gip : «Fu azione stile militare. C'è pericolo di rappresaglie» : Rimangono in carcere i tre tifosi interisti arrestati per rissa aggravata e altri reati per gli scontri del 26 dicembre prima dell'incontro Inter-Napoli. Lo ha deciso il gip di Milano Guido...

Tifoso morto - confermato l'arresto dei 3 nerazzurri. Il Gip : «Un'azione stile militare» : Rimangono in carcere i tre tifosi interisti arrestati per rissa aggravata e altri reati per gli scontri del 26 dicembre prima dell'incontro Inter-Napoli. Lo ha deciso il gip di Milano Guido...

Tifoso morto - fermato il capo ultrà : «È lui che ha ideato l'attacco» : Ha fatto il nome di uno degli ispiratori dell'attacco alla carovana dei Van dei tifosi napoletani nel giorno di Santo Stefano uno dei tre ultrà arrestati e che ha risposto alle domande del...