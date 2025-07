La Hopman Cup per la prima volta in Italia a Bari | come funziona il torneo di tennis misto per Nazioni e chi schiera l’Italia

Sei squadre, due gironi, due giocatori a nazione: un uomo e una donna. Dopo la sospensione nel 2024 causa concomitanza con le Olimpiadi, la Hopman Cup è tornata nel calendario tennistico 2025. La vera novità è che per la prima volta nella storia, la competizione – che si è giocata dal 1988 al 2022 sempre in Australia – arriva in Italia. Si disputerà infatti a Bari, dal 16 al 20 luglio 2025 e vedrà ovviamente anche l’Italia del tennis protagonista. È una competizione nata inizialmente per dare un’alternativa alla Coppa Davis e alla Fed Cup (oggi Billie Jean King Cup), ma la formula e il numero di squadre partecipanti è diverso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Hopman Cup per la prima volta in Italia, a Bari: come funziona il torneo di tennis misto per Nazioni e chi schiera l’Italia

In questa notizia si parla di: italia - hopman - prima - volta

Jasmine Paolini non giocherà la Hopman Cup 2025: definita la sostituta per l’Italia - Rinuncia importante in casa Italia verso la Hopman Cup che si disputerà a Bari settimana prossima. Gli azzurri avrebbero dovuto schierare un pezzo grosso come Jasmine Paolini, che però ha deciso di rinunciare alla competizione.

Hopman Cup 2025: debutto in Italia con grandi nomi del tennis mondiale a Bari - La Hopman Cup 2025 farà la sua prima storica tappa in Italia, ospitata dal 16 al 20 luglio presso la Fiera del Levante di Bari.

A Bari, dopo la vittoria di Sinner a Wimbledon, la febbre del tennis è più alta che mai e l'entusiasmo è alle stelle per la Hopman Cup, in programma dal 16 al 20 luglio alla Fiera del Levante, per la prima volta in Italia. Vai su X

Nuova Fiera del Levante, Sponsor Ufficiale della Hopman Cup. Dal 16 al 20 luglio, il grande tennis internazionale arriva per la prima volta in Italia, a Bari in Fiera del Levante per un’edizione indimenticabile. La partnership con la Hopman Cup esprime pienam Vai su Facebook

La Hopman Cup per la prima volta in Italia, a Bari: come funziona il torneo di tennis misto per Nazioni e chi…; Hopman Cup 2025: programma, orari e dove vedere le partite dell’Italia · Tennis; Hopman Cup, il tennis internazionale arriva a Bari.

Hopman Cup 2025: debutto in Italia con grandi nomi del tennis mondiale a Bari - La Hopman Cup 2025 farà la sua prima storica tappa in Italia, ospitata dal 16 al 20 luglio presso la Fiera del Levante di Bari. Riporta laprimapagina.it

Hopman Cup su SuperTennis: mercoledì a Bari c'è Italia-Croazia - Sarà la sfida tra Italia e Croazia ad aprire mercoledì alle 17. Come scrive sport.tiscali.it