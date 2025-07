Calhanoglu avanza un’ipotesi! Inter non contraria

Il futuro di Calhanoglu sembra sempre più chiaro man mano che passano i giorni, con l’Inter che si fa forte di una deadline. LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu resterà all’Inter, in presenza di condizioni immutate nelle prossime settimane. Ciò è la conseguenza della momentanea indisponibilità del Galatasaray a presentare un’offerta che si avvicini ai 25-30 milioni di euro richiesti dal Club nerazzurro. I 10 offerti finora non hanno minimamente abbattuto le resistenze della società meneghina, convinta della possibilità di ricucire lo strappo col calciatore per tornare a ragionare in maniera unitaria per il bene dell’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, avanza un’ipotesi! Inter non contraria

Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna – VIDEO - di Redazione Gol Calhanoglu, il turco raddoppia su rigore! 2-0 Inter e ora San Siro sogna la finale. Le immagini del gol.

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Inter-Barcellona 2-0 al 45?: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio! - Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League ( segui QUI il nostro live testuale ).

Fumata nera per Calhanoglu, il Galatasaray non ha i margini operativi per tentare l'affondo ed è fermo a 10 milioni. - Gazzetta dello Sport Vai su Facebook

Roma, resiste l'idea Hummels; Calciomercato Inter, futuro in cadetteria per Di Pietri? Ecco cosa filtra sul futuro del giocane nerazzurro; Koné Inter è lui il nome a sorpresa per il centrocampo | avanza l’ipotesi scambio con la Roma.

Inter, per Calhanoglu ipotesi permanenza: la situazione - L'addio di Calhanoglu viene dato per scontato, ma ad ora resta un'ipotesi, seppur altamente probabile. Si legge su fantacalcio.it

Calciomercato Inter, Calhanoglu resta: sfuma l'ipotesi Galatasaray - Nell'incontro fra i nerazzurri e la dirigenza del Galatasaray che si è svolto a Milano non si è trovato nessun accordo e si è verificato che non esistono le ... Secondo sport.sky.it