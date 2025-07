Scoperti i Prototopi Perduti di Sensible Soccer per Game Boy | Un Tuffo nel Passato del Cult Retrò

Gli appassionati di retrogaming hanno un nuovo motivo per esultare: dopo il ritrovamento della rarissima versione NES di¬† Sensible Soccer, √® emerso un set di¬† prototipi inediti ¬†della conversione per Game Boy, con dettagli mai visti prima d‚Äôora. Un vero e proprio tesoro per i fan del calcio pixelato anni ‚Äô90! Cosa Rende Speciali Questi Prototipi?. Mentre alcune build sono molto simili alla versione finale, altre nascondono¬† curiosit√† e differenze intriganti, come partite dalla durata ridicolmente breve (forse un bug o un test di gameplay accelerato). Ma il vero gioiello della collezione √®¬† ‚Äúsensible-unknown1. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

