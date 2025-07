I Meteora in concerto con il meglio della musica anni ' 80

Nuovo appuntamento con la musica dal vivo. Sabato 19 luglio i Meteora tornano in concerto con uno show tutto dedicato alla miglior musica degli anni '80. Lo spettacolo si tiene a Casa La Corte di Forlì a partire dalle ore 22. . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

