Ascolti tv i dati del 14 luglio 2015

Bene Battiti Live. Nella serata di ieri, lunedì 14 luglio 2025, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha coinvolto 1.997.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 Battiti Live registra 2.020.000 spettatori con uno share del 19.8%. Su Rai2 Elsbeth porta a casa 609.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video 893.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Filorosso si ferma a 554.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica  totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 L’uomo della pioggia raggiunge 633.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 In & Out – Niente di Serio ottiene 252. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 14 luglio 2015

