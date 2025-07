Gaza Idf emette ordine evacuazione Gaza City e Jabalia nuovo raid su campo profughi di Shati 6 morti - VIDEO

Ennesimo ordine di evacuazione per i civili palestinesi, che, come da piano "Aurora", sono man mano deportati al sud della Striscia Nella Striscia, l'Idf ha emesso un altro ordine di evacuazione per la popolazione palestinese dalle cittĂ di Gaza City e di Jabalia, nel nord del territorio. Int. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Idf emette ordine evacuazione Gaza City e Jabalia, nuovo raid su campo profughi di Shati, 6 morti - VIDEO

OSA Polizia: "Mancato rispetto impegni verso Forze dell’Ordine, miliardi di € in spese militari e dramma umanitario a Gaza, con donne e bambini brutalmente trucidati" - Scelte politiche destinano miliardi di euro in spese militari, per aumentare fino al 2% la quota del PIL destinata alla Difesa, seguendo una logica di riarmo che riteniamo cieca, pericolosa e in totale contrasto con i principi costituzionali di pace.

Striscia di Gaza, l'Ordine dei medici condanna gli attacchi di Israele agli ospedali - Un appello urgente e fondamentale: proteggere i malati, i feriti, il personale sanitario, gli ospedali e le strutture sanitarie mobili nei luoghi di guerra, nel rispetto delle Convenzioni di Ginevra.

Ordine dei medici a fianco dei sanitari che operano a Gaza, Pitruzzella: “Basta con gli orrori” - Da 19 mesi a Gaza vengono uccise intere, o quasi, famiglie negli attacchi israeliani. Domenica scorsa hanno perso la vita 23 persone, tra le quali anche un operatore sanitario.

