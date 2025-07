Marina militare avvicendamento tra Italia e Spagna al comando della Forza anfibia Siaf e Silf

BRINDISI - Venerdi? 18 luglio 2025 alle ore 10 a bordo della nave anfibia San Giusto, ormeggiata all’interno dell’Arsenale militare di Brindisi, alla presenza del comandante di capo della Squadra navale (Cincnav) – ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, si svolgera? la cerimonia di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

