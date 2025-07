Montipò Juventus l’idea può prendere piede | il portiere ha messo in stand-by le trattative per il rinnovo col Verona Le ultimissime

sul suo futuro. Il nome di Lorenzo Montipò è finito in cima alla lista della Juventus per rinforzare il reparto portieri in vista della stagione 202526. Con la sempre più probabile partenza di Mattia Perin, alla ricerca di un posto da titolare altrove, il club bianconero è alla caccia di un nuovo vice per Michele Di Gregorio, e il profilo dell'estremo difensore del Verona appare tra i più concreti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Montipò rappresenta un'opzione affidabile e di esperienza, adatta per ricoprire un ruolo di supporto senza creare dualismi interni.

In questa notizia si parla di: juventus - idea - prendere - piede

Mercato Juventus, via in prestito: pronta la cessione di quel bianconero a giugno. L’ultima idea del club - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, via in prestito: pronta la cessione a giugno di Alberto Costa per trovare spazio altrove.

