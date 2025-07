Va avanti la Festa dell' Unità di Cesena orchestra spettacolo ' Mirco Gramellini' e dibattito sul Patto per la Romagna

Prosegue la Festa dell’Unità di Cesena con l’appuntamento “Un patto per la Romagna: confrontarsi, condividere, costruire insieme” con Francesca Lucchi, Valentina Ancarani, Niccolò Bosi, Alice Parma, Emma Petitti, Eleonora Proni e Daniele Valbonesi in programma mercoledì 16 luglio. La settimana. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: festa - unità - cesena - patto

Pd, nuova sede per la festa dell’Unità di Bologna - Nell’estate del 2025 il parco Nord di Bologna non sarà più uno dei luoghi della politica italiana: la festa dell’Unità di Bologna, infatti, ha trovato una nuova sede e sarà al parco Maurizio Cevenini di Borgo Panigale.

Tra Pd e Matteo Renzi è l’ora del disgelo. L’ex segretario dem sarà alla Festa dell’Unità, con un occhio alle elezioni 2027 - Milano – C’eravamo tanto amati, poi odiati, ora almeno sopportati. Nei rapporti tra Matteo Renzi e il Partito democratico è il momento della distensione, se non proprio della pacificazione.

Dopo 73 anni salta la Festa de L’Unità di Fiesole. “Neanche il Covid ci aveva fermato” - Fiesole (Firenze), 23 giugno 2025 – Quello che non è riuscito a fare neppure il Covid, l’ha fatto la burocrazia.

Green city Cesena: luglio con antiche discipline orientali e incontri sulla salute e il benessere #Cesena Vai su Facebook

Ecco la Romagna che vogliamo; Un Patto per la Romagna: confronto alla Festa de L'Unità su infrastrutture, cultura, sanità e giovani; Francesca Lucchi: “A Cesena un incontro pubblico per un ‘Patto per la Romagna’”.