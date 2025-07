Trento minacce di morte e chiodi nel giardino | condannato a due anni il vicino stalker

L’incubo per una famiglia – madre, padre e 3 figli – è cominciato nel 2020 per banalità come le grida dei bimbi in giardino e la macchina parcheggiata male. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Trento, minacce di morte e chiodi nel giardino: condannato a due anni il vicino stalker

In questa notizia si parla di: giardino - trento - minacce - morte

Lavori in piazza Trento e Trieste: "Sarà un elegante giardino urbano" - La piazza è già stata delimitata e il cantiere è pronto a partire. L’area di Trento e Trieste, dopo anni di limbo, è pronta al restyling che la trasformerà in "un giardino urbano, con nuovi spazi verdi, percorsi pedonali, una nuova fontana e un impianto di illuminazione completamente rinnovato", come ha annunciato il sindaco Roberto Di Stefano.

A Sesto San Giovanni piazza Trento e Trieste cambia volto: “Sarà un elegante giardino urbano”, arriva anche una nuova fontana - Sesto San Giovanni (Milano), 16 maggio 2025 – La piazza è già stata delimitata e il cantiere è pronto a partire.

Trento, minacce di morte e chiodi nel giardino: condannato a due anni il vicino stalker; Il parco dove i residenti hanno paura di passare. Un cittadino: Aggredito e picchiato dagli spacciatori; Napoli, aggredisce i genitori con un'ascia: un quindicenne arrestato dai carabinieri.