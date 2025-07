La memoria non va in prescri­zione | in ricordo della strage di via D' Amelio

"La memoria non va in prescri­zione", 33° anniversario della strage di via D'Amelio. Giovedì 17 luglio alle ore 9,30 nell'Area verde del plesso penitenziario San Pietro a Reggio Calabria la comme­morazione in ricordo di Paolo Borsellino e degli uomini della scorta alla presenza delle autoritĂ . 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Anniversario di Ustica, il sindaco di Bologna Matteo Lepore: “La memoria non è solo ricordo, ma impegno per la verità ”. "La strage di Ustica è una ferita ancora aperta nella coscienza del nostro Paese, un buio che solo la piena verità può illuminare", dichiara d Vai su Facebook

Biesse ricorda Paolo Borsellino e gli uomini della scorta Emanuela Loi Agostino Catalano Vincenzo Li Muli Walter Eddie Cosina Claudio Traina; Don Ciotti: Il diritto alla verità non può andare in prescrizione e la memoria non dura un giorno; Ponte Morandi, Possetti: In difese biechi tentativi di arrivare alla prescrizione.

Remember to stay focused: cosa accade quando la memoria va in cortocircuito? - Qualche volta la memoria può vacillare influenzata da stress e distrazioni, che interferiscono con l’attenzione e il consolidamento dei ricordi ... Si legge su stateofmind.it

Giorno della memoria e Giorno del ricordo: differenze e significati - Ogni anno, l’Italia commemora due ricorrenze legate alla memoria storica del Novecento: il Giorno della memoria, il 27 gennaio, e il Giorno del ricordo, il 10 febbraio. Lo riporta lettera43.it