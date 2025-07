Terre d’Arezzo Music Festival gli appuntamenti di luglio

Arezzo, 15 luglio 2025 –  TERRE D'AREZZO MUSIC FESTIVA L 2025 – XX Edizione AREZZO ORGAN FESTIVAL 2025 – XII Edizione A cura di: ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA VIWA APS Con il contributo e patrocinio di: Associazione Opera Viwa APS, MIC Ministero dei Beni Culturali – FUS Fondo Unico Spettacolo dal Vivo Regione Toscana Settore Spettacolo, Comune di Arezzo e altre 13 amministrazioni comunali Fondazione Guido D'Arezzo Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti di luglio: Giovedì 17 luglio 2025, ore 21.15 Arezzo. Chiostro del Palazzo Comunale RECITAL PIANISTICO "ANIMA" Moira Michelini, pianoforte Ingressi 7 € intero, 4 € ridotto over 65, under 18 e Soci Unicoop Firenze.

