Atalanta comincia la stagione 2025 2026 Ecco l’arrivo dei giocatori nerazzurri a Zingonia – VIDEO

Atalanta, ecco l’arrivo dei giocatori nerazzurri al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare subito la preparazione con mister Juric La stagione 20252026 dell’Atalanta è cominciata e di consueto la squadra stamattina si è tutta radunata al Centro Bortolotti di Zingonia per iniziare la preparazione con mister Ivan Juric: la prima pietra di una nuova era . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atalanta, comincia la stagione 2025/2026. Ecco l’arrivo dei giocatori nerazzurri a Zingonia – VIDEO

Allenamento Atalanta, riuscirà a recuperare Djimsiti in vista del Lecce? Le ultime da Zingonia - Atalanta, le ultime da Zingonia in vista della sfida contro il Lecce: in dubbio la situazione di Djimsiti, ci sarà ? Ultime notizie da Zingonia in vista della prossima partita dell’Atalanta contro il Lecce.

Allenamento Atalanta, Palestra riuscirà ad esserci contro il Monza? Ecco le ultime da Zingonia - Allenamento Atalanta, novità molto importanti in vista della gara contro il Monza. Le indiscrezioni per la squadra di Gian Piero Gasperini L’Atalanta si sta preparando per la sfida di domenica contro il Monza, con delle novità non indifferenti e (forse) qualche speranza sui recuperi.

Allenamento Atalanta, Palestra recupera per Monza? Le novità dopo la sessione odierna a Zingonia - Allenamento Atalanta, miglioramenti da parte dell’esterno Palestra. L’indiscrezione dopo la sessione odierna al Centro Bortolotti di Zingonia Novità molto importanti per quanto riguarda l’Atalanta dopo l’allenamento odierno al Centro Bortolotti di Zingonia, soprattutto in vista della sfida contro il Monza in trasferta.

Sta per iniziare la stagione 2025/26 dell'#Atalanta Primavera. Si parte il 14 luglio con raduno e primo allenamento a Zingonia. Ecco i nomi dei protagonisti e dei nuovi acquisti

Atalanta : parte la stagione 2025/26 - Primo giorno di allenamenti per l’Atalanta a Zingonia: ventisette convocati, allenamenti a porte chiuse e due nuovi volti. Come scrive calcioatalanta.it

Atalanta, fischio d'inizio: partito la mattina presto il raduno a Zingonia - Il raduno è iniziato stamattina presto, con gli arrivi dei calciatori al centro sportivo tra le 7 e le 8 davanti giusto a un paio ... Si legge su bergamo.corriere.it