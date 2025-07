Mohamed che cucinava pizze per i bimbi di Gaza | Costretti a scappare dalle bombe qui violenza inumana

A Gaza l'esercito israeliano intensifica i bombardamenti: “Qui non c’è più cibo né acqua potabile. I bombardamenti continuano, e l’esercito israeliano si avvicina ogni giorno di più. Anche le cosiddette ‘zone umanitarie’ sono colpite da una violenza inumana", il racconto di Mohamed Alamarin, il pizzaiolo di Gaza, costretto ad abbandonare la pizzeria da poco riaperta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

