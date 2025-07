Golden power su UniCredit è scontro tra Italia e Ue dopo il ricorso al Tar

È scontro tra Italia e Ue sul golden power di Unicredit. Dopo che il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso della banca di Andrea Orcel, a complicare ulteriormente le cose è il parere di Bruxelles, che solleva dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione. Secondo un parere preliminare inviato il 14 luglio 2025, la misura italiana “potrebbe violare l’articolo 21 del Regolamento europeo sulle concentrazioni”, come ha dichiarato ufficialmente Thomas Regnier, portavoce della Commissione europea. A Palazzo Chigi prevale la linea della prudenza: “Risponderemo con spirito collaborativo e costruttivo”, ha fatto sapere l’esecutivo in una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Golden power su UniCredit, è scontro tra Italia e Ue dopo il ricorso al Tar

In questa notizia si parla di: golden - power - unicredit - scontro

Commissione europea: Golden power su Unicredit-Banco Bpm, responsabilità degli Stati membri - "Non commentiamo casi individuali". Lo afferma il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier interpellato al briefing quotidiano con la stampa sulle modalità di esercizio del golden power da parte del Governo italiano su Unicredit-Banco Bpm.

Unicredit, conti record. Ue su Bpm: “Ok golden power solo se proporzionato” - (Adnkronos) – Unicredit chiude il primo trimestre del 2025 con utile netto pari a 2,8 miliardi con un aumento del 8,3 per cento rispetto all’anno precedente.

Banco Bpm, lunedì al via Ops Unicredit; Orcel in cerca di dialogo con il governo per superare le sfide del Golden Power - Lunedì avrà inizio l’Ops di Unicredit su Banco Bpm con un'offerta inferiore dell’8% rispetto al valore di mercato della banca; Orcel dovrà affrontare il Golden Power, tra cui l’uscita dalla Russia e la protezione degli asset in Lombardia, con rischi economici significativi Banco Bpm, lunedì a

Golden power e banche, dopo il Tar lo scontro si allarga all'Europa. La Commissione europea afferma che il provvedimento con cui il governo ha imposto le prescrizioni a Unicredit potrebbe violare le norme Ue Di Mariarosaria Marchesano Vai su X

Il Tar del Lazio ha accolto in parte il ricorso di Unicredit contro l’esercizio del Golden Power da parte del governo sull’Ops su Bpm Vai su Facebook

Golden power su UniCredit, è scontro tra Italia e Ue dopo il ricorso al Tar; Golden power e banche, dopo il Tar lo scontro si allarga all’Europa; Unicredit alza lo scontro su Bpm: Uso del Golden Power illegittimo.

Golden power su UniCredit, è scontro tra Italia e Ue dopo il ricorso al Tar - Il Governo replica con toni distensivi, ma lo scontro istituzionale è aperto ... Secondo quifinanza.it

Unicredit alza lo scontro su Bpm: "Uso del Golden Power illegittimo" - Dopo la sentenza del Tar del Lazio che ha accolto parzialmente il ricorso con il quale Unicredit contestava la legittimità del Golden power esercitato dal governo per l'Ops sul Banco Bpm, l'istituto ... Segnala msn.com