Ferrovia Benevento-Napoli via Valle Caudina nuova doccia fredda | riapertura rinviata al 2027

VALLE CAUDINA, 15 LUGLIO 2025 – Ancora ritardi e incertezza per la riattivazione della linea ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina. L’ultima dichiarazione del presidente di EAV, Umberto De Gregorio, ha fissato la possibile riapertura dell’infrastruttura al 2027, alimentando le critiche di cittadini e comitati locali, ormai esasperati da uno stop che si protrae dal 2020. La tratta, lunga circa 40 chilometri, collegava Benevento al capoluogo campano attraversando le valli Caudina e di Suessola, consentendo un tempo di percorrenza di circa un’ora. Da anni però i convogli sono fermi alla stazione Appia, mentre le infrastrutture mostrano segni di degrado e le promesse di una ripresa celere dei lavori – inclusi presunti cantieri notturni – non hanno trovato riscontro concreto. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Ferrovia Benevento-Napoli via Valle Caudina, nuova doccia fredda: riapertura rinviata al 2027

In questa notizia si parla di: ferrovia - benevento - napoli - valle

Ferrovia Benevento-Napoli, Barone lancia la mozione: “Linea passi dall’EAV alle RFI” - Tempo di lettura: 2 minuti “I sanniti meritano rispetto, non è possibile che la linea Benevento-Napoli via ‘valle caudina’ sia chiusa da quattro anni e non ci sia alcuna data certa per la riapertura.

PT.2/ Ferrovia Benevento – Napoli, di cartone come le promesse elettorali: ora basta! - Tempo di lettura: 3 minuti Come ogni campagna elettorale che si rispetti, c’è un ‘cavallo di battaglia’ su cui catalizzare l’attenzione dei cittadini.

PT.1/ Ferrovia Benevento-Napoli: dieci anni di sole chiacchiere - Tempo di lettura: < 1 minuto Solo chiacchiere. Visto che negli ultimi giorni se ne è parlato tanto, siamo giunti alla conclusione che hanno già detto tutto i politici.

“Eav ha certificato, in una lettera inviata ai sindacati, che la linea ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina riaprirà, se tutto va bene, nel 2027. È una vergogna rispetto alla quale i silenzi di De Luca, del centrosinistra e dei suoi alleati sanniti gridano vend Vai su Facebook

Valle Caudina, la ferrovia negata. La riapertura slitta al 2027; Ennesimo rinvio della riapertura della linea Benevento-Napoli via Valle Caudina: protesta alla stazione di Arpaia; Ferrovia Benevento - Napoli: la riapertura e fine lavori rinviati al 2026.

Ferrovia Benevento - Napoli: la riapertura e fine lavori rinviati al 2026 - La notizia, comunicata dal direttore operativo dell’Eav Pasquale Sposito nel corso ... Si legge su ilmattino.it

Valle Caudina, la ferrovia negata. La riapertura slitta al 2027 - Continua l'odissea di un territorio che conta 150mila abitanti ... Come scrive msn.com