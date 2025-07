sull’attaccante. l futuro di Dusan Vlahovic  resta uno dei nodi centrali del calciomercato Juve. L’attaccante serbo, classe 2000, è ancora al centro di riflessioni interne da parte della dirigenza bianconera, che sta valutando le modalitĂ dell’addio e cercando una soluzione che possa alleggerire il monte ingaggi e generare liquiditĂ . In questo contesto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è emerso anche un timido interesse da parte del Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Milan si può fare? Rossoneri in corsa per il serbo, ma l’affare va in porto solo a queste due condizioni: gli aggiornamenti