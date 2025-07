Jacobs si sente un po’ Sinner | Abbiamo infranto i tabù italiani cambiato il modo di pensare

Marcell Jacobs è stato scavalcato da Sinner. Una questione di tempi, e di percezione: le grandissime imprese sportive così funzionano. Per cui il simbolo dell’Italia sulla vetta del mondo anche in discipline con palmares inediti per il nostro Paese, ora passa il testimone. Dall’atletica al tennis, dalla medaglia d’oro olimpica dei 100 metro a Wimbledon. Repubblica chiede a Jacobs, per parlare di Sinner. “Tokyo è stato il coronamento del sogno di una vita, non ho vinto solo per me, ma anche per una nazione che non era mai andata sul gradino piĂą alto del podio in una finale olimpica dei 100 metri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Jacobs si sente un po’ Sinner: «Abbiamo infranto i tabĂą italiani, cambiato il modo di pensare»

In questa notizia si parla di: jacobs - sinner - sente - abbiamo

Sinner da leggenda: prima volta per un italiano a Wimbledon, come Jacobs a Tokyo o gli Azzurri di Pozzo nel 1934 - Per la prima volta con Jannik Sinner un italiano vince a Wimbledon, un nuovo capitolo dello sport italiano e i precedenti illustri, calcio compreso Il tricolore sventola sul centrale di Wimbledon: Jannik Sinner ha scritto la storia.

Sinner abbatte il tabĂą Wimbledon: da Carnera a Jacobs, tutte le prime volte azzurre - Jannik scrive la storia e diventa ancora uno dei pionieri azzurri: da Ondina Valla ai ragazzi della Davis del '76, il grande romanzo dell'Italia campione

SINNER SEI IN FINALEEEEEEEEEEE Un match quasi perfetto per Jannik, che in tre set e in meno di due ore chiude la pratica Novak Djokovic. Ora lo attende l’ennesima, attesissima sfida contro Carlos Alcaraz Vai su Facebook

Jacobs plana sui Giochi: “Mai così veloce nei test”; Jacobs si sente un po’ Sinner: «Abbiamo infranto i tabù italiani, cambiato il modo di pensare».

Marcell Jacobs: “Io e Jannik abbiamo infranto i tabù, l’Italia non ha più limiti” - Intervista al primo italiano campione olimpico dei 100 metri: “Quella di Londra è la più grande vittoria italiana dopo la mitica estate del 2021. Scrive repubblica.it

Sinner è nato per unire: “L’Italia se lo merita, è una grande ... - Perché Sinner, nonostante adesso tutti lo tirino per la giacchetta, è nato per unire, sente forte il sentimento di un popolo che lo sostiene dalle Alpi alla Sicilia e non perde mai occasione per ... Segnala fanpage.it