Una nuova serie manga che colorerà la vostra vita grazie ai suoi frizzanti personaggi. Dopo il grande successo di Living with Matsunaga-san Edizioni Star Comics porta la nuova serie della sensei Keiko Iwashita. Scoprite nella nostra recensione l’emozionante storia di Hibari e Gaku Choking on love 1 – Keiko Iwashita; Edizioni Star Comics I colori dell’amore. Hibari è studentessa di design che lavora part-time in locale. Una sera si troverà a servire al tavolo di Gaku, studente di pittura e membro di una band. Il ragazzo per sbaglio romperà il computer della ragazza che ha un progetto da terminare per l’università . 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Choking on Love 1 – L’amore che da colore alla vita