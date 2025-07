Sinner perché la politica che per una volta non sale sul carro del vincitore è un' ottima notizia

Perché da noi tutto debba diventare un caso politico, anche la storica vittoria di un italiano a Wimbledon, è uno i quei vezzi difficili (forse impossibili) da estirpare. È vero,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner, perché la politica che (per una volta) non sale sul carro del vincitore è un'ottima notizia

Sinner, da Meloni a Schlein: politica esulta per vittoria a Wimbledon - (Adnkronos) – Dalla premier Giorgia Meloni alla segretaria del Pd Elly Schlein. Immediata la reazione della politica italiana alla vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon 2025.

La battaglia politica dietro ai successi di Sinner: i meloniani vogliono il bottino delle Atp Finals, Binaghi pronto allo scontro - A Londra non c’era nessun esponente del governo ad assistere al primo, storico successo di un italiano a Wimbledon.

Jannik Sinner è il nuovo "re" di Wimbledon. Il numero uno al mondo vince lo Slam sull'erba londinese per la prima volta e sale a quattro Slam vinti. Dopo la straordinaria finale al Roland Garros, il campione italiano si vendica di Carlos Alcaraz e lo supera in

La battaglia politica dietro ai successi di Sinner: i meloniani vogliono il bottino delle Atp Finals, Binaghi pronto allo scontro - Più Sinner vince, più le Atp Finals diventano ricco: il governo vuole il controllo del torneo, Binaghi pronto allo scontro