maresca snobbato dal calcio italiano solo guardiola ha creduto in lui dopo il flop a parma libero

Enzo Maresca ha vinto il Mondiale per club e la Conference League quest’anno con il Chelsea. In pochissimi avrebbero scommesso in un impatto così importante del tecnico italiano ai Blues. Maresca snobbato dal calcio italiano, solo Guardiola ha creduto in lui dopo il flop a Parma. Scrive Claudio Savelli su Libero: Enzo Maresca aveva già vinto un “trofeo” ben più importante del Mondiale per Club. Aveva dato un senso a quel manicomio sportivo e gestionale che era diventato il club londinese: cifre spropositate per giocatori inutili senza mai vendere nessuno, arrivando a contarne oltre 50 in rosa. Quando Maresca è stato ingaggiato dal Chelsea, la scorsa estate, in Italia nessuno ha pensato potesse durare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

