Peste suina nuovi casi in Liguria | la mappa

Nuovi casi di peste suina in Liguria: il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.918 casi. Crescono a 1.132 in Liguria, fermi a 786 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli, tutti in Piemonte. I dati sono quelli ufficiali, diramati il 15 luglio dall'Istituto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: casi - liguria - peste - suina

Celiachia, in Liguria 8.500 casi non diagnosticati: il piano della Regione per intercettarli - In occasione della settimana nazionale della Celiachia, Regione Liguria annuncia una serie di iniziative per rafforzare diagnosi, cura e informazione su questa malattia cronica.

Peste suina, sette nuovi casi in Liguria - L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, nell'ultimo aggiornamento datato 25 maggio 2025, segnala otto nuovi positivi alla peste suina africana tra i cinghiali, sette in Liguria e uno in Piemonte.

"Basta giornalisti abusivi, nuovi casi", prosegue la battaglia dell'Ordine della Liguria - Da tempo l'Ordine dei Giornalisti e l'Associazione Ligure dei Giornalisti hanno dichiarato guerra all'abusivismo della professione.

