Us Città di Fasano | nell’attacco biancazzurro c’è anche Bogdan Stauciuc

FASANO - Il reparto offensivo dell'Us Città di Fasano si arricchisce ulteriormente con l’arrivo dell’attaccante rumeno Alexandru Bogdan Stauciuc, classe 2002. Il centravanti, proveniente dal Gravina, con la cui squadra nella scorsa stagione ha realizzato 12 reti in 32 presenze, ha in passato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

