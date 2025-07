Noa Lang arriva a Villa Stuart | visite mediche prima dell’ufficialità – VIDEO

L’attaccante olandese è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di routine, prima della firma ufficiale sul contratto che lo legherà agli azzurri È la giornata di Noa Lang, l’attaccante olandese è arrivato a Roma nelle scorse ore e questa mattina si è diretto a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di routine. L’ala sinistra era da tempo nel mirino del Napoli, più precisamente dallo scorso gennaio. Aveva accettato la proposta degli azzurri già a metà della scorsa stagione, ma il PSV lo trattenne. Scelto come sostituto di Kvaratskhelia, è un nome apprezzato da tempo da Antonio Conte, che lo ha personalmente selezionato per rinforzare il reparto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

