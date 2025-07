Concerto Olivia Rodrigo a Milano | come arrivare all'Ippodromo orari dei mezzi e bus deviati

Stasera ci sarà il concerto di Olivia Rodrigo all'Ippodromo La Maura a Milano che inizierà alle 21. Come previsto per tutti gli altri eventi organizzati all'Ippodromo, ci saranno alcuni cambiamenti a bus e metro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#evento Martedì 15/07/2025, dalle ore 21.00, Ippodromo Snai via Diomede 1, CONCERTO dell' artista “Olivia Rodrigo”. Possibili disagi per l'afflusso e deflusso spettatori. Servizio #ATM https://atm.it/it/AtmNews/AtmInforma/Pagine/IppodromoSanSiro.aspx… #p Vai su X

Olivia Rodrigo arriva a Milano il 15 luglio 2025 con il suo attesissimo , ospite speciale degli I-Days all’Ippodromo Snai di Milano. Dopo il successo dello show di Bologna, questa volta cambia location e Vai su Facebook

Concerto Olivia Rodrigo a Milano: come arrivare all’Ippodromo, orari dei mezzi e bus deviati - Nella serata di oggi, martedì 15 luglio 2025, si svolgerà il concerto di Olivia Rodrigo all'Ippodromo La Maura a Milano. Segnala fanpage.it

Olivia Rodrigo in concerto stasera a Milano agli I-DAYS 2025, la scaletta e cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olivia Rodrigo in concerto stasera a Milano agli I- Si legge su tg24.sky.it