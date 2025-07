Lucca aspetta ma il Napoli incontra l' agente di Nunez | blitz per il super colpo | Tutta la verità

Il tempo stringe per il dopo-Osimhen. L'attaccante dell'Udinese ha dato la sua parola, ma il Napoli lavora sotto traccia al sogno uruguaiano. L'incontro con Ramadani cambia tutto. Il tempo stringe, la concorrenza aumenta, e il Napoli si muove su un doppio binario per il ruolo più delicato del suo scacchiere: il nuovo numero 9. Mentre Lorenzo Lucca attende con pazienza il segnale definitivo da parte del club azzurro, forte di una promessa data da tempo, la dirigenza lavora sotto traccia a un sogno, un "super colpo" che potrebbe cambiare volto all'attacco di Antonio Conte. Come rivela il Corriere dello Sport, la trattativa per Darwin Nunez è più viva che mai, tanto da aver portato a un incontro segreto a Milano. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Lucca aspetta, ma il Napoli incontra l'agente di Nunez: blitz per il super colpo | Tutta la veritÃ

In questa notizia si parla di: napoli - lucca - aspetta - incontra

Lucca Napoli, pressing azzurro per l’estate. La mossa dell’Udinese spiazza tutti sul tavolo delle trattative! - Lucca Napoli, pressing totale della squadra partenopea nei confronti del centravanti dell’Udinese. Occhio però alla mossa dei bianconeri Lucca è diventato un centravanti fortemente nel mirino del calciomercato Napoli: l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa, e dare ad Antonio Conte delle garanzie importanti pur di farlo rimanere alla compagine azzurra.

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli bisogna registrare un importantissimo aggiornamento sulla scelta tra Nunez e Lucca. Il Napoli, dunque, vuole regalare a Conte una squadra che sia in grado di competere nelle quattro competizioni che dovrà affrontare l’anno prossimo.

Calciomercato Napoli, Solet e Lucca nel mirino: l’annuncio dall’Udinese scalda i tifosi - Il Napoli è concentrato al 100% nella conquista dello scudetto, ma continuano a rimbalzare voci di mercato che la vedono interessata a due top dell’Udinese Il Napoli si appresta ad affrontare il mese di maggio, l’ultimo di Serie A prima della fine dei giochi, da capolista con tre punti di vantaggio sull’unica (ormai) rivale per lo scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi.

Victor #Osimhen ignora completamente il #Napoli e non si presenta al raduno di #Castelvolturno! Come annunciato da @matte.moretto, il nigeriano ha inviato un certificato medico al club. Vuole solo il Galatasaray! Cosa ne pensate? #TuttoNapoli # Vai su Facebook

TMW - Napoli, previsto in giornata un incontro per Lucca, si cerca accordo con l'Udinese; Napoli, giovedì l'incontro gli agenti di Ndoye; Napoli scatenato: sì di Lucca e Juanlu. Ora Manna temporeggia per Nunez.

Mercato Napoli, si sceglie l'attaccante: Nunez il sogno, Lucca aspetta ... - Il Napoli ci ha pensato e ci pensa, aspetta di capire anche cosa ne sarà del futuro di Osimhen. Si legge su corrieredellosport.it

Mercato Napoli, si sceglie l'attaccante: Nunez il sogno, Lucca aspetta ... - Ha già detto sì al Napoli e spera che l’affare vada in porto. Lo riporta msn.com