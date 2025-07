In giro con le dosi di droga sul monopattino | arrestato in flagranza

BRINDISI - Controlli a tappeto in tutto il territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Brindisi, che nei giorni scorsi hanno portato a cinque arresti e una segnalazione amministrativa in diversi comuni della provincia. Le accuse contestate riguardano reati di spaccio di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: giro - dosi - droga - monopattino

Meloni alla NATO diventa virale Hanno fatto sorridere, o discutere, le smorfie della premier italiana in giro per il mondo. La verità? Forse è solo che noi italiani esageriamo sempre un po' troppo con la mimica facciale #Meloni #nato #usa #politica Vai su Facebook

Fermato ragazzo in monopattino con l’hashish negli slip, i carabinieri trovano cocaina in cameretta a Venaria; Hashish e coca nascosti in uno scooter e dentro un forno: due arresti allo Zen; Ammicca ai clienti e infila le mani in bocca e nelle mutande, spacciatore arrestato.

Pusher fermato a venaria dopo consegna sospetta a giovane in monopattino: sequestrati hashish e cocaina - I carabinieri di Venaria reale arrestano un uomo per spaccio nel quartiere Salvo d’acquisto, sequestrando hashish e cocaina; un giovane segnalato come assuntore dopo il ritrovamento di droga negli ind ... Si legge su gaeta.it

Giro di droga controllato da vedette in monopattino, 5 indagati - Un gruppo ben organizzato che, secondo i carabinieri, aveva trasformato l'area di piazza Galluppi a Canosa di Puglia nel nord Barese, in un centro di spaccio controllato da vedette che in ... Come scrive ansa.it