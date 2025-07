Il Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia, uno tra i piĂą prestigiosi Club del Distretto 2102 Calabria, giovedì 17 luglio, celebra, all’Hotel 501, la cerimonia del passaggio delle consegne per l’anno sociale 20252026. In una cerimonia densa di significato e partecipazione, il Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia celebrerĂ , all’Hotel 501, il passaggio delle consegne per l’anno sociale 20252026. Il collare rotariano passerĂ dalle mani di Eleonora Cannatelli a quelle di Daniela Rotino, in un clima di riconoscimento per quanto è stato fatto e di entusiasmo per ciò che verrĂ . Il Rotary Club Hipponion, tra i piĂą prestigiosi del Distretto 2102 Calabria, si conferma protagonista di un percorso di crescita e innovazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia: Daniela Rotino è la nuova presidente. Passaggio di consegne nel segno della continuità e dell’innovazione