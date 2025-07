Napoli agente della Municipale licenziato | ha annullato 282 multe per sé per familiari e amici

Un agente della polizia municipale, 44 anni, in servizio presso l’Ufficio Sanzioni Amministrative, è stato sollevato dall’incarico dal Comune dopo essere stato accusato di aver annullato contravvenzioni per un valore superiore ai 50 mila euro. Le sanzioni cancellate avrebbero riguardato lui stesso, il padre, la compagna e altri due individui. L’ente comunale lo accusa di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, agente della Municipale licenziato: ha annullato 282 multe per sĂ©, per familiari e amici

In questa notizia si parla di: agente - municipale - annullato - napoli

Fivizzano, tragedia nell’orto. Pensionato trovato morto, era un agente della Municipale - Fivizzano (Massa Carrara), 14 luglio 2025 – Tragedia in località ’I Prati’, nella campagna prospicente il paese di Agnino, a Fivizzano, dove un pensionato, Piero Bertoni, 81 anni, è stato trovato morto nel suo orto.

False residenze per la cittadinanza, svolta al Riesame per agente polizia municipale - Svolta per l'agente della polizia municipale di Orta di Atella Giulio Mozzillo, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Napoli Nord sulle false residenze per far ottenere lai cittadinanza italiana ad alcuni brasiliani.

Traffico di migranti, i nomi degli avvocati arrestati: coinvolti anche poliziotto e un’agente municipale - Sono tre gli avvocati finiti in cella nel corso dell’inchiesta sulla immigrazione clandestina nell’area vesuviana.

Pomigliano d'Arco, il TAR reintegra il comandante Luigi Maiello: annullato il licenziamento del capo dei vigili; False residenze per la cittadinanza, svolta al Riesame per agente polizia municipale; Pomigliano D’Arco, Napoli: sentenza favorevole per l’ex comandante della polizia municipale Maiello.

Annullava le multe per sé e i familiari, vigile urbano licenziato dal Comune di Napoli - È accusato di aver annullato verbali per oltre 50 mila euro, favorendo sé stesso, il padre, la compagna e altri due soggetti. Come scrive internapoli.it

Agente di polizia municipale aggredita a Napoli - RaiNews - Agente di polizia municipale aggredita a Napoli I vigili erano stati chiamati da un gruppo di cittadini per la segnalazione di ragazzi che avevano acceso un “fuoco di Sant'Antonio” in via ... Si legge su rainews.it