Pogacar comanda ma il vero Tour inizia giovedì | Vingegaard e la Visma sapranno tendergli l’imboscata? La risposta sui Pirenei

Tadej Pogacar ha già chiuso il Tour de France? È questa la domanda che sorge spontanea dopo le prime 10 tappe della Grande Boucle. Sebbene il capitano della UAE Emirates abbia ceduto (volontariamente) la maglia gialla all’irlandese Ben Healy nella frazione di lunedì 14, il Tour sembra già nelle sue mani. Il rivale diretto Jonas Vingegaard è staccato di 1’17”. Il danese ha pagato la cronometro di Caen, in cui ha perso 1’05”. Vingegaard, però, a differenza del Giro del Delfinato, finora ha dimostrato di reggere gli scatti di Pogacar e lo sloveno non è ancora riuscito a togliersi da ruota lo storico rivale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pogacar comanda, ma il vero Tour inizia giovedì: Vingegaard e la Visma sapranno tendergli l’imboscata? La risposta sui Pirenei

