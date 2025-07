La Scimmietta apre a Napoli | La nostra passione finalmente nel cuore della città

La Scimmietta, celebre gelateria attiva dal 1950, sbarca finalmente a Napoli e precisamente in via Ponte di Tappia, a pochi metri da via Toledo. Dopo la sede storica di Afragola, dunque, l'apertura nel capoluogo campano che dovrebbe avvenire tra poche settimane. "La nostra passione arriva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: scimmietta - napoli - nostra - passione

Protesta a Napoli contro lo sfratto del centro polisportivo Partenope.

Passione motori, a Napoli parte il Racing Show - Ansa.it - Si è alzato il sipario in via Caracciolo, a Napoli, sul Racing Show, che riaccende l'entusiasmo in città per le vetture di Formula 1 sulle orme del mai dimenticato Gran Premio di Posillipo. ansa.it scrive

Napoli, striscione contro ADL: «Vuoi lucrare sulla nostra passione» - Ennesimo episodio di protesta contro la società di Aurelio De Laurentiis, con uno striscine apparso in città nelle scorse ore e dedicato proprio al presidente azzurro. Da ilmattino.it