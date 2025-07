ai nastri di partenza aspettando naturalmente pianoforte

Arezzo, 15 luglio 2025 – Un viaggio musicale audace, sorprendente, emozionante, mercoledì 16 luglio alle ore 21.00 (ingresso gratuito), inaugura Aspettando Naturalmente Pianoforte, la rassegna che, da luglio a settembre, trasforma l’anno ‘di pausa’ del festival biennale in un tempo vivo fatto di musica, cammini, parole e visioni. Luis Di Gennaro, pianista eclettico e visionario, porta sul palco del La.B (ex Lanificio Berti), diPratovecchio un concerto che attraversa epoche, stili e atmosfere, spingendosi ‘oltre’ i generi. Da Fabrizio De André ai Radiohead, passando per alcuni tra i più iconici autori della musica italiana e internazionale, le canzoni diventano materia viva, trasformata e reinventata in linguaggio jazz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

