Roberto Saviano piange dopo la sentenza | confermata la condanna a Bidognetti – Le foto

Roberto Saviano piange in aula nel giorno della sentenza del processo d’appello in cui è imputato Francesco Bidognetti. Minacce in aula, firmate da un boss della camorra e pronunciate sotto lo sguardo dei giudici dal suo avvocato. È questo l’episodio su cui lunedì 14 luglio, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a un anno e sei mesi per Francesco Bidognetti, esponente di vertice del clan dei Casalesi. L’accusa si basa sulle frasi intimidatorie rivolte nel 2008, durante un’udienza del processo ‘Spartacus’ che si tenne a Napoli, contro lo scrittore Roberto Saviano, la giornalista Rosaria Capacchione e un magistrato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roberto Saviano piange dopo la sentenza: confermata la condanna a Bidognetti – Le foto

Il "pianto liberatorio" di Roberto #Saviano dopo la #sentenza: «Mi hanno rubato la vita» Questo cosiddetto "#intellettuale della #sinistra #comunista demm" fa pena pure quando piange per finta. Che tristezza di essere vivente.. https://video.corriere.it/cronaca/ Vai su X

Un pianto liberatorio tra gli applausi per un'odissea durata 16 anni. Così Roberto Saviano aveva definito tutto questo tempo vissuto dopo quel proclama di odio e minaccia che partì nei confronti suoi e della giornalista Rosaria Capacchione, proprio dall'interno Vai su Facebook

