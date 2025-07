Volontari di strada raccolta fondi per garantire degna sepoltura a un donna | ecco come fare

La presidente dell’Associazione Volontari di Strada ETS di Agrigento, Anna Marino, lancia un pressante ed accorato appello affinché, attraverso una donazione straordinaria di fondi, si possa consentire una dignitosa sepoltura ad una donna scomparsa recentemente, familiare di un'assistita. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: volontari - strada - fondi - sepoltura

Non riesce a garantire sepoltura per la propria mamma e si rivolge ai Volontari di strada: al via la raccolta fondi; Agrigento, Volontari di strada: raccolta fondi per una tumulazione.

Non riesce a garantire sepoltura per la propria mamma e si rivolge ai Volontari di strada: al via la raccolta fondi - “Come associazione, ma soprattutto come esseri umani e cristiani abbiamo deciso di farci carico della vicenda legata ad una nostra assistita che non riesce a garantire una dignitosa sepoltura per la p ... Come scrive grandangoloagrigento.it