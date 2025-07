Brown Flowers di DS & Durga analisi e recensione della fragranza

Brown Flowers – Lanciata nel 2025, è una fragranza del brand americano D.S. & Durga, il suo naso è David Seth Moltz. D.S. & Durga. David (alias D.S.) è un profumiere autodidatta che ha creato un proprio linguaggio aromatico, una rarità nel settore. Kavi (alias Durga) è un architetto di professione che costruisce edifici per i nostri profumi e città per il nostro universo. Ogni loro fragranza è una ricca narrazione. Tutto ciò che è amato nella musica, nell’arte, nella natura e nel design, ma raccontato in modo aromatico. I loro profumi sono frammenti di miti semi-ricordati e paesaggi immaginari che invitano all’esplorazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Brown Flowers di D.S. & Durga, analisi e recensione della fragranza

D.S. & Durga presenta la fragranza Brown Flowers - D.S. & DURGA è una perfume house con sede a Brooklyn. Fondata nel 2009 da David Seth e Kavi Moltz, un musicista e un architetto partner di vita e di business.

Un profumo decadente, dandy ed estremamente affascinante: Brown Flowers, la novità firmata D.S. & Durga, vi avvolgerà come un nostalgico passato Note di testa: acabia, cedro essiccato, pizzo della regina Anna (Daucus carota) Note di cuore: orchidea brun

