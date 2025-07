Carboni Inter tutto fatto per il passaggio al Genoa Oggi le visite mediche! I dettagli dell’affare

Carboni Inter, prestito secco al Genoa con bonus fino a 1 milione: i nerazzurri scommettono sulla rinascita del fantasista argentino. Accordo definito tra Inter e Genoa per il futuro di Valentin Carboni, fantasista argentino classe 2005, tra i talenti piĂą promettenti del vivaio nerazzurro. Come riportato da Tuttosport, nella giornata di ieri i due club hanno chiuso gli ultimi dettagli del trasferimento, che si concretizzerĂ con la formula del prestito secco fino a giugno 2026. Il giocatore è atteso oggi per le visite mediche con il club rossoblĂą. Il contratto prevede una serie di bonus legati al minutaggio, alle presenze stagionali e alle prestazioni, che potrebbero fruttare fino a 1 milione di euro al Grifone. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carboni Inter, tutto fatto per il passaggio al Genoa. Oggi le visite mediche! I dettagli dell’affare

In questa notizia si parla di: inter - genoa - carboni - tutto

L’Inter ha visto Napoli-Genoa sul pullman: la reazione al gol di Vasquez è di chi ha capito tutto - Il pareggio del Napoli contro il Genoa è stato vissuto in diretta dai giocatori dell'Inter di rientro dalla trasferta vittoriosa di Torino.

Il Napoli pareggia col Genoa, l’Inter adesso è distante un punto. Conte: “Però non posso dire nulla” - Il Napoli si fa bloccare sul 2-2 dal Genoa al Maradona nella penultima gara casalinga, tenendo la corsa scudetto più viva che mai.

Asse Inter-Genoa: si studia doppia operazione in chiave mercato. Tre i giocatori coinvolti - Inter e Genoa potrebbero presto sedersi al tavolo per portare avanti quelle che, al momento, sono solamente delle semplici idee il cui futuro è tutto da scrivere e decifrare.

Tutto su Valentin Carboni dall’Inter al Genoa: tempistiche, formula e dettagli Vai su X

Inter, è fatta per Carboni al Genoa! La formula finale e bonus legato alle presenze Vai su Facebook

Romano: “Accordo completato per Carboni”. Operazione chiusa: la formula del prestito; Calciomercato Inter: Valentin Carboni al Genoa, ecco la formula; Inter-Genoa, tutto fatto per il prestito di Carboni: bonus, cifre e futuro dell'argentino.

Calciomercato Genoa, tutto fatto per l’arrivo di Valentin Carboni. I dettagli con l’Inter - Calciomercato Genoa: Valentin Carboni arriva in prestito dall’Inter Il calciomercato Genoa si accende con un colpo in prospettiva: è ufficiale l’arrivo di Valentin Carboni, talentuoso trequartista arg ... Scrive calcionews24.com

Valentin Carboni al Genoa, è fatta: l'Inter pagherà il Grifone in base alle sue presenze - L'argentino lascia nuovamente l'Inter e si prepara a diventare un nuovo giocatore del Genoa: altro prestito dopo Monza e Marsiglia. Segnala msn.com