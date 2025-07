Belen ha tentato di riavvicinarsi a Cecilia ma lei le ha sbattuto la porta in faccia | guerra in casa Rodriguez

Sembravano una famiglia unita e affiatata, ma oggi tra Belen e Cecilia Rodriguez soffia un vento gelido. Le due sorelle argentine, un tempo inseparabili, non si parlerebbero più e avrebbero interrotto ogni contatto. Una frattura che si è fatta sempre più evidente negli ultimi mesi e che, secondo indiscrezioni, sarebbe legata a vicende molto delicate. Belen, dopo settimane di silenzio, avrebbe provato a tendere una mano alla sorella minore, ma la risposta di Cecilia sarebbe stata un secco rifiuto, alimentando le voci di una vera e propria “guerra” all’interno della famiglia Rodriguez. Belen e Cecilia Rodriguez: storia di un rapporto ormai finito. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Belen ha tentato di riavvicinarsi a Cecilia, ma lei le ha sbattuto la porta in faccia: guerra in casa Rodriguez

