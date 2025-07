Tajani a Washington oggi l’incontro con Rubio sui dazi | Va evitato lo scontro commerciale

Non solo commercio, Antonio Tajani avrĂ l'occasione di discutere a Washington anche altri dossier di forte importanza, tra cui alcune questioni riguardanti la questione mediorientale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tajani a Washington, oggi l’incontro con Rubio sui dazi: “Va evitato lo scontro commerciale”

In questa notizia si parla di: tajani - washington - incontro - rubio

Israeliani uccisi a Washington, sicurezza rafforzata in Italia. Controlli alle sinagoghe, Tajani: no all’antisemitismo - Roma, 23 maggio 2025 – Sicurezza rafforzata nel Ghetto di Roma e in altri siti ebraici italiani per prevenire il rischio emulazione.

Attentato a Washington, Israele sotto tiro: l’Italia e l’Europa si stringono attorno alle vittime. Tajani: “Fermare l’antisemitismo” - Un agguato armato davanti al Capital jewish museum, nel cuore della capitale americana, è costato la vita a Sarah Milgrim e Yaron Lischinsky, due giovani funzionari dell’ ambasciata israeliana a Washington.

Deportati a Guantanano. Tajani frena Washington: "Non ci andranno italiani" - "Nessun italiano andrà a Guantanamo ". Il chiarimento arriva dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo gli articoli pubblicati dal Washington Post e Politico che parlavano di un Trump pronto a spedire 9mila migranti irregolari al centro di detenzione americano sull’Isola di Cuba, fra i quali 800 europei e due italiani.

Il Ministro degli Affari esteri @Antonio_Tajani è in missione a #Washington https://esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2025/07/tajani-a-washington-incontri-con-il-segretario-di-stato-rubio-con-il-trade-representative-greer-e-al-congresso/ Vai su X

Deputy Prime Minister and Foreign Minister Antonio Tajani had a phone conversation today with US Secretary of State Marco Rubio. Focus on the conflict between Israel and Iran, the situation in Gaza, and Ukraine. https://ambwashingtondc.esteri.it/en/n Vai su Facebook

Dazi Usa, Tajani a Washington per incontrare Rubio e Greer, sul tavolo tensioni commerciali e conflitto in Ucraina; Tajani a Washington, attesa per l'incontro con Rubio e con il rappresentante per il Commercio Greer - video; Tajani a Washington, incontri con il Segretario di Stato Rubio, con il “Trade representative” Greer e al Congresso.

Dazi Usa, Tajani a Washington per incontrare Rubio e Greer, sul tavolo tensioni commerciali e conflitto in Ucraina - Lula firma il decreto che consente ritorsioni commerciali immediate dopo l'annuncio di dazi del 50% sui prodotti del Brasile ... Riporta msn.com

Tajani a Washington, incontri con il Segretario di Stato Rubio, con il “Trade representative” Greer e al Congresso - Antonio Tajani, sarà a Washington domani per incontrare Autorità istituzionali statunitensi, esponenti della comunità imprenditoriale e rappresentanti della collettività italo- Scrive ilmetropolitano.it