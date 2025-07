Brasile la Procura chiede la condanna di Bolsonaro per il tentato golpe del 2022 | L’ex presidente ha guidato il piano

Nonostante le pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la Procura generale del Brasile (Pgr) ha chiesto la condanna dell’ex presidente Jair Bolsonaro per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale contro l’attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva alle elezioni nel 2022. In un documento di 517 pagine, l’accusa sostiene che l’ex presidente e sette tra suoi ex ministri e militari hanno fatto parte del “nucleo cruciale” del piano di colpo di Stato. In una manifestazione alla Corte suprema brasiliana, il procuratore Paulo Gonet ha affermato che Bolsonaro non solo era a conoscenza del piano golpista, ma lo ha anche guidato ed articolato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Brasile, la Procura chiede la condanna di Bolsonaro per il tentato golpe del 2022: “L’ex presidente “ha guidato il piano”

In questa notizia si parla di: presidente - brasile - procura - condanna

Brasile: Arresto immediato per l'ex presidente Fernando Collor de Mello per corruzione - Il giudice della Corte suprema brasiliana (Stf), Alexandre de Moraes, ha ordinato l'arresto dell'ex presidente della repubblica Fernando Collor de Mello (1990-1992) dopo aver respinto il ricorso della sua difesa che tentava di ritardare l'esecuzione della pena.

Brasile, caos in Federazione: rimosso il presidente. Ancelotti a rischio? - (Adnkronos) – Pochi giorni dopo la nomina di Carlo Ancelotti ad allenatore della nazionale brasiliana, Ednaldo Rodrigues è stato nuovamente rimosso dall'incarico di presidente della Federazione calcistica verdeoro (CBF).

Brasile, caos in Federazione: rimosso il presidente. Ancelotti a rischio? - (Adnkronos) – Pochi giorni dopo la nomina di Carlo Ancelotti ad allenatore della nazionale brasiliana, Ednaldo Rodrigues è stato nuovamente rimosso dall'incarico di presidente della Federazione calcistica verdeoro (CBF).

La Procura del Brasile chiede la condanna di Jair Bolsonaro per tentato golpe. L'ex presidente rischia fino a 43 anni di carcere. #ANSA Vai su X

Un anno di carcere, con la condizionale, per frode fiscale. Carlo Ancelotti, ex allenatore del Real Madrid e attuale ct del Brasile, è stato condannato da un tribunale spagnolo. La notizia, filtrata da fonti giuridiche, è stata subito ripresa dai principali media iberici. Vai su Facebook

Brasile, la Procura chiede la condanna di Bolsonaro per tentato golpe; La Procura del Brasile chiede la condanna di Bolsonaro per tentato golpe; Brasile, la Corte suprema vota all'unanimità per il processo a Bolsonaro per tentato golpe nel 2023.

Brasile, la Procura chiede la condanna di Bolsonaro per tentato golpe - L’ex presidente accusato di guidare un piano eversivo contro le istituzioni democratiche dopo le elezioni del 2022. Secondo tg24.sky.it

La Procura del Brasile chiede la condanna di Bolsonaro per tentato golpe - In un documento di 517 pagine, la Procura generale del Brasile ha chiesto la condanna dell'ex presidente Jair Bolsonaro e di sette tra suoi ex ministri e militari che, secondo l'accusa, hanno fatto pa ... Segnala ansa.it