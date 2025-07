Ascolti tv | Battiti Live vince la serata benissimo La Ruota della fortuna

Una serata da ricordare per Canale 5 che agli ascolti tv ha vinto sia in access time sia in prima time, bene anche Rai 1. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv: Battiti Live vince la serata, benissimo La Ruota della fortuna

In questa notizia si parla di: ascolti - serata - battiti - vince

Ascolti TV 25 aprile 2025: “Tradimento” vince la serata su Canale 5 con il 14,9% di share - Ascolti TV 25 aprile 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di venerdì 25 aprile 2025.

Ascolti tv, Eurovision Song Contest vince la prima serata con il 12,2% di share - (Adnkronos) – L'Eurovision Song Contest ha vinto la prima serata di ieri, 13 maggio, con il 12,2% di share.

Ascolti tv 26 aprile 2025: Amici domina la serata, funerali Papa Francesco record mattina - Nel corso della serata di sabato 26 aprile 2025, il palinsesto televisivo italiano ha registrato dati di ascolto significativi, con programmi di rilievo che hanno catalizzato l’attenzione di un vasto pubblico.

#AscoltiTV | Lunedì 14 Luglio 2025. La Ruota in access parte bene (21.9%), Techeteche TopTen si difende (17.3%). Vince la serata Battiti Live (19.8%) Tutti i dati Vai su X

"Battiti Live" vince negli ascolti: lunedì 7 luglio, è stato il programma più visto della serata. https://www.fm-world.it/news/battiti-live-vince-negli-ascolti-e-il-programma-piu-visto-della-serata-di-lunedi-7-luglio/ Vai su Facebook

Ascolti tv ieri (14 luglio): Gerry Scotti parte col botto in access, Ilary Blasi batte ancora Alberto Angela; Battiti Live vince negli ascolti: è il programma più visto della serata di lunedì 7 luglio; «Battiti Live» fa il pieno di ascolti, battuto anche Alberto Angela. «L'appuntamento più atteso dell'estate».

Ascolti tv ieri (14 luglio): Gerry Scotti parte col botto in access, Ilary Blasi batte ancora Alberto Angela - Battiti Live vince con il 19,8% di share in prima serata, Noos risale al 14,7%, La Ruota della Fortuna esordisce in access prime time: tutti i dati Auditel ... Secondo libero.it

Ascolti TV lunedì 14 luglio: chi ha vinto tra Cornetto Battiti Live e Noos – L’avventura della conoscenza - Chi ha vinto tra Cornetto Battiti Live, concerto trasmesso da Canale5 con Alvin e Ilary Blasi e Noos - Da fanpage.it