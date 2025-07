Burro allarme prezzi 2 | focolai malattie Sardegna isolata

Allarme in Italia e in Europa per le malattie che stanno colpendo i bovini nell'isola Burro, allarme prezzi2: focolai malattie, Sardegna isolata L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Burro, allarme prezzi/2: focolai malattie, Sardegna isolata

In questa notizia si parla di: allarme - malattie - burro - prezzi

L'allarme della Cgil: "In provincia troppo lavoro precario, crescono infortuni e malattie professionali" - Nel 2024 la provincia di Rimini ha registrato dati apparentemente positivi sul fronte occupazionale: cresce il numero degli occupati (+6,3%), cala la disoccupazione al minimo storico (4,7%), ma dietro questi numeri si nasconde una realtà ben più complessa e preoccupante.

L'allarme della Cgil: "In provincia troppo lavoro precario, crescono infortuni e malattie professionali" - Nel 2024 la provincia di Rimini ha registrato dati apparentemente positivi sul fronte occupazionale: cresce il numero degli occupati (+6,3%), cala la disoccupazione al minimo storico (4,7%), ma dietro questi numeri si nasconde una realtà ben più complessa e preoccupante.

“Attenzione, con le flebo finiscono nel sangue migliaia di microplastiche che causano tumori e malattie cardiovascolari”: l’allarme nel nuovo studio - “Che cosa sono quelle minuscole particelle solide che fluttuano nelle soluzioni delle sacche per le flebo?”.

Burro, sale il prezzo e cala la produzione (anche in Italia). Le cause; Prezzi del burro record: in Europa scorte a rischio, preoccupazione anche in Italia.

Burro, prezzi in aumento: crolla la produzione, tra crisi climatica e virus delle mucche - Leggi su Sky TG24 l'articolo Burro, prezzi in aumento: crolla la produzione, tra crisi climatica e virus delle mucche ... tg24.sky.it scrive

Prezzi del burro record: in Europa scorte a rischio, preoccupazione anche in Italia - L'aumento dei costi e la diminuzione della produzione mettono sotto pressione il settore lattiero- Da msn.com