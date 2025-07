Ayla Ronald, collaboratrice di Lynch, ha riferito che prima di finire in mare ha "visto il comandante con Angela e Angela stava seduta in maniera raccolta abbracciando le gambe. Il comandante diceva di aspettare in quel punto perché la barca non sarebbe affondata ancora” È stata diffusa la ri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, la ricostruzione dell’affondamento dello yacht, ospite James Emsilie: “Nessun avviso a voce e nessun allarme scattato” – VIDEO AI